Sex-Skandal um Olympiasieger erschüttert Ungarn

Zsolt Borkai war ein Idol in Ungarn, der Präsident der Ungarischen Olympischen Komitee, ein Star, vor allem im Turnsport. 1988 in Seoul gewann er Gold mit einer fehlerlosen Übung auf dem Pauschenpferd. Nach seiner sportlichen Karriere wandte er sich der Politik zu. Er wurde in den Farben der Regierungspartei Fidesz Bürgermeister von Györ. Und in dieser Funktion ist er auch heute noch. Denn zurückgetreten ist er (noch) nicht. Obwohl der Druck auf ihn immer größer wird.