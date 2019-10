Neben Alaba auch Laimer nicht im ÖFB-Training

Während ihre Kollegen auf dem Hauptfeld des Ernst Happel Stadions in Wien trainierten, verblieben Laimer und Alaba im Stadioninnenraum. Laimer hatte in den vergangenen vier Partien des ÖFB-Teams zur Startformation gezählt und wäre auch für das Israel-Spiel im zentralen Mittelfeld vorgesehen. Bayern-München-Star Alaba ist wegen eines Haarrisses in der Rippe höchst fraglich.