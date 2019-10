Marsch von tschechischen Eishockey-Fans

Um 16.15 Uhr sind am Dienstag die tschechischen Fans mit dem Zug auf dem Ostbahnhof angekommen. Um 18.15 Uhr starteten die rund 500 ihren Fußmarsch Richtung Eishalle Liebenau. Die Conrad-von-Hötzendorfstraße musste dafür stadtauswärtrs gesperrt werden. Ein Verkehrs-Chaos wie in der Vorwoche rund um das Fußball-Spiel Wolfsberg gegen den AS Roma blieb aber aus. Und die Tschechen verhielten sich auch friedlich.