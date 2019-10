Migration: Österreich weiter gegen Verteilquoten

Österreichs Innenminister Wolfgang Peschorn blieb am Dienstag bei der skeptischen Haltung. „Viele Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sehen diese Vorschläge kritisch“, sagte er zur Vereinbarung der vier Länder. „Ich will sachliche Lösungen, da muss man sich das gesamte Problem anschauen, also die Herausforderungen im gesamten Mittelmeerraum. Die zentrale Mittelmeerroute ist hier nur ein kleiner Teil, acht Prozent der Menschen wollen so über das Mittelmeer nach Europa kommen.“ Es gebe einen „erhöhten Migrationsdruck“ in Griechenland und am Balkan, verwies er auf jüngste Zahlen aus den betroffenen Ländern.