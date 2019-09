Einigung für Conte „Wende“, für Salvini „Betrug“

Conte spürt „stärkere Solidarität“ bei EU-Partnern

Conte sprach sich für ein Rotationsprinzip der Häfen bei der Landung von Migranten aus. „Bei unseren EU-Partnern gibt es eine stärkere Solidarität als in der Vergangenheit“, sagte der parteilose Premier bei einer Pressekonferenz am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.