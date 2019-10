Wöber über Rapid-Eklat: „Die Sache ist vorbei“

Nach der Aufregung rund um seine Person in den letzen Wochen nahm Maximillian Wöber erstmals Stellung zu den Anfeindungen seitens der Rapid-Fans. Er habe die Proteste erwartet, „aber nicht, dass meine Familie so beschimpft wird, sondern dass es gegen mich geht, wie es sein sollte“. Er habe die Vorkommnisse noch einmal im Familienkreis besprochen. „So etwas will keine Familie erleben.“ Mittlerweile gab es telefonische Entschuldigungen von Rapid-Präsident Michael Krammer und Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic. „Das war sehr okay vom Verein“, meinte Wöber.