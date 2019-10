Minamino nach Glanzleistung im Team der Runde

In Runde 3 geht es zu Hause gegen den Napoli

Nach dem fulminanten 6:2 Sieg gegen Genk und der knappen 3:4 Niederlage gegen Liverpool, spielen die „Roten Bullen“ am 23.Oktober zu Hause gegen Napoli. Mit einer ähnlichen Leistung wie in den ersten beiden Spielen stehen die Chancen gut, dass wir wieder einen Salzburger im Team der Runde sehen werden.