Tote nach Wurstkonsum: Verdacht auch in Österreich

Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren in Deutschland muss ein Fleischhersteller in Nordhessen die Produktion stoppen. Das Veterinäramt habe den Betrieb geschlossen, berichtet eine Sprecherin. Die Wurst, die mit Listerien verseucht ist, dürfte allerdings auch an zwei Großhändler in Österreich gegangen sein.