„Seid dankbar in allen Dingen“, lesen wir beim Apostel Paulus. In manchen Situationen mag das zynisch klingen. Etwa dann, wenn das Schicksal so zugeschlagen hat, dass weit und breit kein Grund zum Dank zu finden ist. Wie bei Corrie Ten Boom. Die niederländische Christin wurde 1944 ins Konzentrationslager Ravensbrück eingeliefert, weil sie Juden versteckt hatte. Gemeinsam mit ihrer Schwester Betsie wurde sie in einer Baracke untergebracht, deren Gestank nicht zu ertragen und die mit Flöhen komplett verseucht war. Den beiden Schwestern war es gelungen, eine Bibel in das Lager zu schmuggeln, wobei das Bibellesen bei Todesstrafe verboten war.