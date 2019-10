Doppel-Sturz! Talent erlebt Hindernis-Albtraum

Was war passiert? Bereits kurz nach dem Start kam der U20-Weltmeister aus dem Jahr 2018 zu Sturz. Nigate schlug mit dem Kopf am Boden auf. Wunden an der Schläfe und an den Händen waren die Folge. Bemerkenswert: Das Lauf-Talent gab nicht auf, lief weiter, als wäre nichts gewesen.