Tirol hat niedrigste Arbeitslosenquote

Bezirk Schwaz ist top

Der Landeshauptmann warnt aber zugleich: „Insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mahnt uns zur Wachsamkeit, dass sich das irgendwann auch auf Österreich und den Tiroler Arbeitsmarkt niederschlägt.“ Besonders positiv ist die Entwicklung in den Bezirken Schwaz (-16,5%), Innsbruck-Stadt (-10,6%) und Lienz (-8,1%). In den Bezirken Kitzbühel (+14,3%) und Kufstein (+3,6) stieg die Arbeitslosigkeit an.