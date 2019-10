DailyDeal pleite: Kunden bangen um ihre Gutscheine

Schwäche in Deutschland als Insolvenzgrund

Als Insolvenzursache gibt DailyDeal an, das schrumpfende Geschäft in Deutschland habe auch das österreichische Kerngeschäft beeinträchtigt. Die österreichische DailyDeal GmbH gehört zur Gänze der deutschen DailyDeal GmbH mit Sitz in Berlin. DailyDeal war 2009 gegründet worden und 2010 nach Österreich gekommen.