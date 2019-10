Kira Grünberg: Überglücklich als WM-Ehrengast!

Viele hatten sich darum bemüht, dass Kiras Besuch in Katar für knapp eine Woche möglich werden konnte. Wichtige Triebfedern waren Österreichs Botschafter in Katar, Dr. Willy Kempel, die Qatar Foundation, IAAF-Präsident Sebastian Coe und die „Kronen Zeitung“, die auch nach dem Unfall zu Kira immer sehr engen Kontakt hielt. Dr. Kempel kümmert sich in Doha rührend um Kira, war auch gestern gleich mit ihr auf der Ehrentribüne. Die Qatar Foundation hatte die frühere Stabhochspringerin gebeten, zwei Motivations-Vorträge zu halten - und zwar am Dienstag an der Internationalen Deutschen Schule und am Mittwoch in der Qatar National Library. Zudem gibt es am 4. Oktober in der österreichischen Residenz von Katar in Doha ein „Get-together“ mit dem ÖLV-Team und Auslandsösterreichern.