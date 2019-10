Kärntner kaufen in der Obersteiermark groß ein

Ein Teil der Wärmeversorgung von Liezen und Trieben in der Obersteiermark ist ab sofort in Kärntner Hand: Die Kelag hat dort zwei Biomasse-Heizwerke des Linzer Unternehmens WRS Naturwärme aufgekauft. In Liezen sind die öffentlichen Gebäude und der Osten der Stadt an deren Netz angeschlossen.