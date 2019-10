Tobender Häftling zündet Klopapier in Zelle an

Große Aufruhr am Montag in der Justizanstalt Graz-Jakomini! In der Krankenabteilung zündete ein Häftling - er hatte zuvor Schrauben verschluckt - sein Gewand an. Dann rastete ein Jugendlicher aus und wollte mit einer Glasschüssel nach einem Beamten werfen. Für eine Sonderhaft war aber keine Zelle mehr frei!