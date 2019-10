Straßwalchener Schüler hatten doppelte Wahl

„Wir hatten sogar eigene Wahlkarten“, erzählt Magdalena Schmidbauer. Sie unterrichtet Deutsch am Straßwalchner Gymnasium. Weil im Vorfeld von Wahlen für erstmals Teilnehmende einiges unklar sei, wie Schmidbauer sagt, ließ sie sich gemeinsam mit zwei Kollegen etwas besonderes einfallen. Die Lehrer organisierten eine Schul-Wahl zum Nationalrat. „Die Gemeinde stellte Wahlkabinen, Urnen und Stimmzettel zur Verfügung.“ Am Donnerstag ging es für die Schüler dann zur „ersten“ Wahl. In einem Klassenzimmer gaben die 280 Jugendlichen ihre Stimme ab. Die Musikklasse des Maturajahrgangs bildete die Wahlkommission.