Andrichsfurt: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Nummer vier in Andrichsfurt ist die SPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 4,5 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 5,96 Prozent für die Sozialdemokraten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 4,4 Prozent. Erstmals am Start war der "Wandel". Er erzielte bei seiner Premiere 0,52 Prozent.