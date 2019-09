Wahlen in Afghanistan von Anschlägen überschattet

Sterben für die Stimmabgabe? Bei der Präsidentenwahl in Afghanistan bleiben viele Bürger wie befürchtet zu Hause. Viele glauben nicht mehr daran, dass sich an der wirtschaftlichen Misere etwas ändert. Außerdem haben die Taliban wie angekündigt erste Anschläge auf Wahllokale und Wähler verübt. In mehreren Provinzen wurden am Wochenende mindestens drei Menschen getötet und 24 verletzt. Die Wahl wird von Anfang an aber nicht nur von Gewalt, sondern auch von Berichten über Organisationsmängel begleitet. Wahlbeobachter berichteten am Samstag von Schwierigkeiten mit Wählerlisten. Wähler, die sich registriert hätten, könnten ihre Namen nicht in den Listen ihres Wahlbüros finden.