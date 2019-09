Fuchs warnt: „Liverpool ist das Maß aller Dinge!“

Und Jürgen Klopp wird seine Mannschaft richtig heiß machen. Salzburg wird keiner unterschätzen. Die Leistungen der Bullen machen auch in England die Runde. Noch ein Wort zu Klopp: Er verstellt sich nicht, ist wirklich so ein ehrlicher Typ, wie er im Fernsehen rüberkommt. Ich habe ihn das erste Mal kurz vor einem Spiel in den Katakomben getroffen. Da hat er mir erzählt, dass sein Hund gerade in Quarantäne liegt. Komplett entspannt, locker. Ich bin gespannt, ob er es am Mittwoch auch ist …