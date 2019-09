Klimawandel: Menschheit blickt in düstere Zukunft

Schutzmaßnahmen für „Hunderte Milliarden Dollar“

Allein in Küstenregionen bis zu zehn Metern Höhe wohnen derzeit laut IPCC 680 Millionen Menschen (auf kleinen Inselstaaten 65 Millionen Menschen), die Zahl werde in niedrig gelegenen Küstengebieten bis Mitte des Jahrhunderts aber auf mehr als eine Milliarde steigen, heißt es. Dem Report zufolge steigt der Meeresspiegel derzeit 3,6 Millimeter pro Jahr an.