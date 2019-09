Merkel widerspricht Thunberg nach Wutrede

„Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit mit Euren leeren Worten zu stehlen?“, fragte eine wütende Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel in New York die Staats- und Regierungschefs der Welt. Ihre Wutrede (siehe Video oben) hat für Schlagzeilen gesorgt. Die junge Schwedin erntete viel Applaus für ihren mutigen Auftritt - aber auch Kritik. So widersprach Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel der 16-Jährigen, die heuer den Alternativ-Nobelpreis erhält, in dem Punkt, die Regierungen hätten außer leeren Worten nichts getan. Merkels Ansicht nach hat Thunberg „nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht“, welche Chancen moderne Technologie und Innovationen eröffneten.