So schützen Sie sich zu Hause vor Schädlingen

In Nassräumen, also Bad und auch Hauswirtschaftsräumen, fühlen sich Mäuse und Co. besonders wohl. Sie gelangen vor allem durch Kanäle in Haus und Wohnung, daher sollten Sie diese regelmäßig kontrollieren lassen. Hier haben sich auch sogenannte „Froschklappen“ bewährt. Diese lassen sich in den Rohren anbringen und hindern Nagetiere daran, in Wohnungen zu gelangen.