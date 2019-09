Da schau her! Dieses Stück ist handgemacht

„Ruf nicht stets, es eilt“

Aber was ist die Antwort? Gurschler lässt jene zu Wort kommen, die sie in ihren Werkstätten besucht. So wie Rodelbauer Bernhard Lederwasch, der mit seiner Frau Helga für die Qualität der „Gallzeiner Rodeln“ steht. „Eine Gallzeiner ist wie ein maßgeschneiderter Schuh: Sie passt perfekt“, macht Lederwasch das Wesen des Handwerks deutlich. Perfekte Passform statt Einheitsgröße von der Stange. Doch das braucht etwas, was heute Mangelware ist: Zeit! Jeder Kunde, der den Betrieb der Familie Lederwasch in Buch betritt, wird mit einem Spruch daran erinnert: „Hier läuft die Ware nicht vom Band, hier schafft man noch mit Herz und Hand. Darum hab Muß’ und Zeit und ruf nicht stets, es eilt, es eilt.“