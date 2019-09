Riesenüberraschung! Barcelona unterliegt Granada

Granada ging durch Ramon Azeez bereits in der 2. Minute in Führung. Alvaro Vadillo (66.) gelang per Elfmeter eine Vorentscheidung zugunsten der Andalusier, die zumindest für einen Tag die Tabellenspitze übernahmen. Bei Barcelona kam neben Messi auch Jungstar Ansu Fati erst nach der Pause ins Spiel. Die Gäste konnten danach zulegen, blieben am Ende aber auch im siebenten Auswärtsspiel in Folge sieglos. Nach fünf Runden hält Barca erst bei sieben Zählern.