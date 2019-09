Bei Feuerwehrübung: Heiratsantrag in luftiger Höhe

„Die Idee ist mir schon lange vorgeschwebt“, gibt Bernhard Lach, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hof bei Straden, zu. Nun war der Zeitpunkt ideal, um die Ideen endlich in die Tat umzusetzen. In Straden stand nämlich im Kindergarten, in dem seine Daniela arbeitet, die jährliche Räumungsübung am Programm.