Coutinhos Tor-Premiere! Bayern spaziert zum Sieg

Bayern München hat zumindest vorerst die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Ohne den verletzten David Alaba gewann der Rerkordmeister am Samstag zum Wiesn-Auftakt gegen Köln mit 4:0 (1:0). Der abgelöste Leader Leipzig konnte am Abend (18.30 Uhr) bei Werder Bremen aber wieder vorbeiziehen. Freiburg verpasste durch ein 1:1 (1:1) gegen Augsburg den Sprung an die Spitze.