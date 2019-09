Rolle rückwärts! Schrott und Hudson doch bei WM

Speerwerferin Victoria Hudson und Hürdensprinterin Beate Schrott dürfen doch an der Leichtathletik-WM in Doha teilnehmen. Nach der Aufregung um ihre nicht erhaltenen Einladungen für freie Starterfelderplätze an Athleten mit knapp verpassten Limits erhielt das Duo am Freitag das Okay der IAAF. Damit geht Österreich in Katar mit insgesamt sechs Athleten an den Start.