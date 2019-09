Schlafenden Ehemann mit heißem Öl übergossen

Zum Vorfall kam es am vergangenen Sonntag in Berndorf im Bezirk Baden. Der 60-Jährige hatte geschlafen, als die 55-Jährige den Topf vom Herd nahm und damit auf ihren Ehemann zuging. In jenem Moment, als die Frau den brennend heißen Inhalt auf den Ehegatten ergoss, erwachte dieser und versuchte, die Ölattacke abzuwehren.