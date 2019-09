AKW-Shooter „Chernobylite“ startet am 16. Oktober

Das Entwicklerstudio The Farm 51 hat den Starttermin für die Betaphase seines mit Spannung erwarteten Tschernobyl-Shooters „Chernobylite“ verraten und zeigt in einem atmosphärischen Trailer, auf welche Gefahren sich die Spieler im Umland des Schrottreaktors gefasst machen müssen. „Chernobylite“ startet am 16. Oktober auf Steam.