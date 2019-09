Mehr als ein Fünftel gibt Landespolitik Bestnote

„Generell kann man sagen, dass die Zufriedenheit mit der Landespolitik mit dem Alter steigt“, meint IMAS-Boss Paul Eiselsberg. Während von der Generation „Ü60“ 26 Prozent die Bestnote verteilten, waren es in der Kategorie 16 bis 34…Jahre 18 Prozent. Unterschiedlich fallen die Bewertungen in Stadt und Land aus. In Linz sind 19 Prozent sehr zufrieden, in Gemeinden unter 5000 Einwohnern 24 Prozent. Wenig überraschend schneidet die Landespolitik bei Wählern der ÖVP (38 Prozent sehr zufrieden) und FPÖ (22%) am besten ab. Seit Oktober 2015 bildet Schwarz-Blau die Regierungsmehrheit. Das erklärt, warum nur sechs Prozent der Grünen-Sympathisanten von der Landespolitik restlos überzeugt sind. Im Lager der SPÖ gaben elf Prozent eine Topbewertung ab.