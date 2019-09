The Faim: Das Lüften des schwarzen Schleiers

Glückliche Begegnung

The Faim steht französisch für „Der Hunger“ und zeigt schon im Namen, dass Raven und Co. weit mehr als nur ein paar nette Touren und viel Spaß im Sinn haben. Ganz in der Do-It-Yourself-Manier haben sie einst schon als Teenager Plakate gemalt und Flyer verteilt, 30-Sekunden-Snippets ihrer Lieblingssongs großer Stars wie Nirvana oder Metallica ins Netz gestellt und angesichts der überschaubaren lokalen Konkurrenz alles gespielt, was nur irgendwie möglich war. Im Sommer 2016 wurde Blink-182- und Good Charlotte-Produzente John Feldmann auf die Band aufmerksam und unterstützte sie von einem Tag auf den anderen. Ein Jahr schrieben sie in Los Angeles mit Größen wie Mark Hoppus (Blink-182), Pete Wentz (Fall Out Boy) oder Josh Dun (Twenty One Pilots) an ersten Songs, die schließlich zur EP und zum jetzigen Album wurden.