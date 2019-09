Bjelica: „Man war bei der Austria unrealistisch!“

krone.at: Täusche ich mich, wenn ich den Eindruck habe, dass Sie das schon noch immer ein bisschen beschäftigt, dieses Jahr 2013, dieses abrupte Ende bei der Austria…

Bjelica: Natürlich, das hat mir schon wehgetan! Also da will ich gar nichts dagegen sagen. Ich glaube, dass man sich nicht richtig einschätzen konnte und dass man nicht verstanden hat, was es bedeutet, mit 15 Spielern in der Champions League zu spielen. Meisterschaft, Pokal und Champions League - da sind die Belastungen enorm! Und wenn du erst in Porto spielst, vor 30.000 Leuten, ein 1:1 erreichst, und dann in Grödig, wo sie vor dem Match den Schnee vom Spielfeld schaufeln und 700 Leute im Stadion sind, das ist für die Spieler im Kopf nicht einfach. Das hat man bei der Austria einfach nicht verstanden, das haben sie nicht einschätzen können, das war das größte Problem. Sonst hätte ich vielleicht noch länger bei der Austria gearbeitet.