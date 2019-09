Diskussion spitzt sich zu: „Heer droht Kollaps!“

Dass die enormen Sparzwänge beim Bundesheer bald sowohl Katastropheneinsätze als auch den Schutz vor Cyber-Attacken betreffen können, hat Minister Starlinger schon offen erklärt. Am Dienstag will er deshalb in einem Pressegespräch einen Blick auf die Zukunft - konkret auf den Zustand unseres Heeres bis zum Jahr 2030 - werfen und sich der Diskussion stellen.