Erntefest und Prost auf Sepp Sigl IX

„Hopfen ist eine der ältesten Heil- und Naturpflanzen. Sie wirkt beruhigend, schmerzlindernd, entzündungshemmend und fiebersenkend“, betonte Biersommelière Johanna Panholzer. In erster Linie ist sie aber ein wesentlicher Bestandteil von Bier. Und so lud Seppi Sigl Samstag wieder zum traditionellen Hopfenernte-Fest in den Garten der Trumer Privatbrauerei nach Obertrum.