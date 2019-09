Clevere Steirer setzen auf Kernöl-Innovationen

In der Steiermark läuft die Kürbis-Ernte voll an, dürfte heuer allerdings unter den Rekordergebnissen der Vorjahre liegen. Nichtsdestotrotz sind sich Experten einig: Diese Kerne sind so gut, dass unser Öl wieder von bester Qualität sein wird. Und neben dem Öl sprudelt auch der Ideenreichtum der „Kernöl-Chefs“. Rund um den beliebten „Plutzer“ gibt es grandiose Innovationen.