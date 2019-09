Sprint-Tag statt Training soll Formel 1 aufpeppen!

Der Teamchef von Ferrari teilte die Änderung wahrscheinlich unbeabsichtigt in einem Interview mit der renommierten italienischen Tageszeitung „Gazzetta Dello Sport“ mit. Demnach will man am ersten Tag des Rennwochenendes einen Sprintwettbewerb einführen, sozusagen ein Qualifying für das Qualifying. Die Teams seien mit dem Vorschlag einverstanden, meinte Binotto.