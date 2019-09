Multiplayer-Gefechte in der „Resident Evil“-Welt

Capcom hat auf der Tokyo Game Show in Japan ein interessantes Multiplayer-Projekt angekündigt. In „Project Resistance“ kämpfen vier Spieler einen ungleichen Kampf gegen ein besonders starkes, ebenfalls von einem Spieler verkörpertes „Mastermind“ im „Resident Evil“-Universum. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, spielerisch dürfte man sich recht nah an Titeln wie „Dead by Daylight“ bewegen.