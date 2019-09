„Die Volksmusik darf kein Museum sein!“

„Ich finde diese Abgrenzungen zwischen den Genres ziemlich künstlich“, sagt Bakanic. „Am ertragreichsten ist es sowieso, wenn man sich der Musik ohne Scheuklappen nähert.“ So würde in skandinavischen Ländern etwa die Volksmusik an sogenannten „World Music“ Schulen unterrichtet, an denen nicht nur die eigenen Traditionen, sondern auch die anderer Länder auf dem Lehrplan stehen. „Natürlich kann man sagen, dass dadurch die regionalen Eigenheiten Gefahr laufen, zu verschwinden. Aber warum sollte nicht auch der Volksmusik die Welt offenstehen?“, fragt er.