Auto übersehen: Unfall mit zwei Verletzten in Völs

Gegen 8 Uhr lenkte die 24-jährige Österreicherin ihr Fahrzeug in Völs auf der Bahnhofstraße in Richtung Osten und wollte nach links abbiegen. „Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw einer 35-jährigen Deutschen“, heißt es von Seiten der Polizei. Beide Lenkerinnen wurden dabei erheblich verletzt und mussten in die Klinik Innsbruck gebracht werden.