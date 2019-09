Österreichs leichtestes Frühchen in Tirol geboren

„Pflege ist sehr herausfordernd“

„Wir versuchen natürlich, die Eltern so weit wie möglich in die Pflege ihres Kindes mit einzubeziehen“, erklärt Heidi Köll, die Pflegeleiterin in der Neonatologischen Intensivstation, „bei so einem leichten Frühchen ist die Pflege aber sehr herausfordernd.“ Gerade zu Beginn sind das Wissen des gesamten Teams und die moderne Medizin gefordert. Es war jedoch schon kurz nach der Geburt klar, dass die Kleine eine Kämpferin ist.