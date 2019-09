Weizer in „Cyberfalle“: 15.000 Euro Schaden

Bereits im Mai 2019 wurde der 65-Jährige aus dem Bezirk Weiz über eine Werbung im Internet auf eine Online-Trading-Plattform aufmerksam und registrierte sich auf der Webseite. In der Folge kontaktierten angebliche „Manager“ den 65-Jährigen telefonisch sowie per Mail, wobei sie ihm hohe Gewinne auf Investitionen vorspielten und ihn so zu mehreren Zahlungen auf verschiedene Konten ins Ausland animierten. Unter anderem gewährte der Mann aus dem Bezirk Weiz den unbekannten Tätern auch einen Fernzugriff via Remote-Desktop-Anwendung auf dessen Laptop sowie sein Internetbanking.