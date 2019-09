Innenraum neu: Das kann man sich doch ausmalen!

Dachschrägen streicht man am besten in der gleichen Farbe wie die Wände, um das Raumgefühl nicht zusätzlich zu verengen. Ob bei farbigen Wänden auch die Decke in der gleichen Farbe gestrichen werden soll, ist Geschmackssache. Im Zweifelsfall bleibt die Decke weiß. Zusätzlich lässt man an der Wand direkt unterhalb der Zimmerdecke einen weißen Streifen von etwa einer Handbreit.