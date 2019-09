Neymar-Comeback nach Sex-Vorwürfen & Wechsel-Krimi

Zuletzt hat Neymar vor allem abseits des Spielfeldes für Schlagzeilen gesorgt: Wochenlang hielt Brasiliens Superstar die Fans mit seinen Wechselbemühungen in Atem, er musste sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe wehren und kündigte noch einen Auftritt in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ an. Nach einer Auszeit kehrt der Stürmer in die Nationalelf zurück - am Freitag im Test gegen Kolumbien.