Österreich-Tourismus knapp außerhalb der Top Ten

Österreich zeichne sich vor allem durch seine außergewöhnliche Krankenhausdichte aus, heißt es in der in Kapstadt präsentierten Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF). Das Nachbarland Deutschland landete hinter den Top-Destinationen Spanien und Frankreich auf Rang drei. Großbritannien rutschte in der alle zwei Jahre vorgelegten Untersuchung auf Platz sechs, hinter Japan sowie Aufsteiger USA. Die Schweiz liegt einen Platz vor Österreich auf Rang zehn.