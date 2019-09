Lkw gegen Pkw: Crash fordert drei Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall am Gaberl in der Steiermark sind am Montagabend 42 Feuerwehrmänner aus Kleinlobming, Großlobming und Knittelfeld ausgerückt. Aus noch unbekannter Ursache kollidierten ein Pkw und ein Lastwagen frontal gegen 18.14 Uhr auf der B77 miteinander.