Wiener Grünen-Chefin: „Keine Koalition mit ÖVP“

Ruf nach mehr öffentlichem Verkehr

Als strikte Pkw-Gegnerin will sich die Grüne aber nicht verstanden wissen: „Mir ist der Baum wichtiger als das Auto und mir ist vor allem der Mensch wichtiger als das Auto. Aber es kommt für mich überhaupt nicht infrage, Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun haben - schon gar nicht meinem Nachbarn, der um 4 Uhr in der Früh in einen Außenbezirk mit dem Auto in die ,Hacke‘ fährt. Ich habe die Aufgabe, dazu beizutragen, dass es Alternativen gibt. Die Außenbezirke brauchen mehr öffentlichen Verkehr.“