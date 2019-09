Anna Gasser feiert Comeback-Triumph bei X-Games

Dritte wurde die US-Amerikanerin Julia Marino (74,66). Hinter der Kanadierin Laurie Blouin (71,00) landete die zweifache Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA/66,33) an der fünften Stelle. Gasser hatte für das Antreten in Norwegen auf den Weltcup-Auftakt in Neuseeland verzichtet. In der Multifunktionshalle in Fornebu waren Dachteile ausgebaut worden, um einen Anlauf errichten zu können. Die Athletinnen mussten auf den ersten Metern des Inruns auf Matten fahren und hatten Speed-Probleme. Gasser stellte dennoch einen „Cab Double Underflip 900“ und - ohne ihn im Training probiert zu haben - einen „Frontside Double Underflip 900“ in den weichen Schnee.