„Schöne und das Biest“: Steirerin feiert Premiere

Einstand im Next Liberty

Es funktionierte und so feiert sie nun ihren Einstand im Ensemble im Grazer Kinder- und Jugendtheater - als „Schöne“ in „Die Schöne und das Biest“: „Das ist ein tolles Stück, das sich eher am originalen Märchen als am Disney-Musical orientiert. Und wir spielen mit der Frage: Muss sie die Klischees der ,Schönen‘ erfüllen? Darf sie auch Hosen tragen und Stärke zeigen?“