Bekiffter Buslenker von Polizei auf A5 gestoppt

Da wird sich der Arbeitgeber aber gar nicht freuen: Ein Flixbus-Fahrer mit 54 Passagieren an Bord geriet Donnerstagabend auf der A5 in Niederösterreich in eine Schwerpunktaktion der Verkehrspolizei - und wurde rasch als Drogenlenker entlarvt. Die ungehaltenen Fahrgäste mussten vier Stunden auf Ersatz warten.