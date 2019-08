Warnung vor hohen Kosten für Handwerker in Wien

Die Arbeiterkammer (AK) hat für ihren aktuellen Preismonitor von Mitte Juli bis Mitte August 81 Handwerksdienste in Wien unter die Lupe genommen und deren Stundenpreise sowie Fahrtkosten erhoben. Auch die Gebühren von Schlüssel- und Aufsperrdiensten wurden durchleuchtet.



Dabei verlangen Thermendienste die höchste Preise. Eine Arbeitsstunde kann von 97 bis 132 Euro kosten. Auch die Kosten für eine Installateur-Stunde fangen bei rund 73 Euro an und können bis auf 112 Euro steigen. Ein Elektriker kann bis zu 108 Euro pro Stunde kosten, ein Fliesenleger bis zu 78 Euro und ein Glaser bis zu 98 Euro. In all diesen Kategorien sind die Preise seit 2015 um zehn bis 14 Prozent gestiegen. Allerdings sind die Fahrtkosten in diesen Preisen noch nicht enthalten.